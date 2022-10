‘Het collectief druk zetten van Ajax was in Waalwijk zorgwekkend zwak’

“Zodra Ajax voorin de bal verliest en het op hoog druk zetten aankomt, weet niemand bij Ajax wat hij doen moet en is er totaal geen organisatie,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie.

‘Meesteranalist’ Sam Planting beaamt dat: “Qua onderliggende data was dit een zorgwekkend slecht optreden van Ajax. Het wint dankzij twee uitblinkers, maar deze wedstrijd had echt anders kunnen aflopen. Qua defensieve organisatie had Ajax onderhand wel verder mogen zijn. Het is bijna november.”

Kian Fitz-Jim

Ook aan tafel bij presentator Menno Pot: Ajax Showtimeredacteur Bademba Barrie, die zijn licht laat schijnen op Jong Ajacied Kian Fitz-Jim en op de situatie in groep A van de Champions League, waarin Ajax woensdag aantreedt tegen Liverpool – en waar het collectieve druk zetten óók al niet zo wil lukken. “Ajax heeft eigenlijk niets te verliezen tegen Liverpool en nog wel iets te winnen.”

Ook Planting ziet mogelijkheden voor Ajax om ‘naar een overwinning te counteren’. Of dat nou lukt of niet: donderdag rond lunchtijd verschijnt weer een extra Champions League-editie van Branie, waarin over de wedstrijd wordt nagepraat.

