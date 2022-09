‘Er waren in de transferperiode veel pittige meningsverschillen binnen Ajax’

Presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en ‘Showtime’-hoofdredacteur Bart Veenstra bespreken hoe de selectie eruitziet. En wat te denken van het publieke wedstrijdje armpjedrukken tussen het technisch duo Hamstra/Huntelaar en de Raad van Commissarissen?

“Op zichzelf is Ajax vrij goed uit de transferperiode gekomen,” zegt Dick Sintenie. “Deze selectie moet sterk genoeg zijn om te gaan voor de landstitel en een plek in de knock-outfase van de Champions League. Maar hoe Ajax in de eerste Champions Leagueduels voor de dag gaat komen, is toch de vraag, want de club heeft wel een jasje uit gedaan.”

Rangers thuis

Natuurlijk wordt in Branie ook teruggeblikt op de competitiewedstrijd tegen Cambuur, die Ajax bijna achteloos met 4-0 won, en vooruit gekeken naar woensdag, als Ajax Rangers uit Glasgow ontvangt voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League.

‘Vriend van de show’ Sam Planting zit thuis in quarantaine, maar laat tóch zijn licht schijnen op de tegenstander. Over Ajax - Rangers gesproken: donderdag rond lunchtijd staat een extra aflevering van Branie online, waarin over de wedstrijd wordt nagepraat.

