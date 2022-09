Een Rolex? Die draag je alleen nog thuis

Afgelopen week was het weer raak. Een accountant uit Purmerend werd – voor de tweede keer zelfs – beroofd van zijn Rolex. Het gebeurde op klaarlichte dag. De verdachten hadden een mes én een pistool bij zich.

Rolexrovers ontpoppen zich de laatste tijd tot meedogenloze overvallers. Deze zomer kreeg een man in Amsterdam-Zuid uit het niets een pistool tegen zijn hoofd, toen hij met een gezelschap op het terras zat. De overvallers hadden gezien dat hij een Rolex van ‘vele tienduizenden euro’s’ om zijn pols had.

Hoe komt het dat criminelen bereid zijn al dat geweld te gebruiken voor een Rolex? En wat voor impact heeft dit op horlogeliefhebbers en -verzamelaars? Presentator Lorianne van Gelder praat erover met Wouter Laumans, misdaadverslaggever bij Het Parool, en Robert Jan Broer, oprichter van online horlogemagazine Fratello Watches en zelf fervent liefhebber én verzamelaar van horloges.

Laumans ziet het gebrek aan cash geld als een van de belangrijkste redenen dat horloges nu zo veel gestolen worden. “Vroeger had je overvallen op tankstations en postkantoren, maar die hebben allemaal geen cash meer. Zo’n crimineel weet ook: als ik vanavond een restaurant overval heb ik misschien 8000 euro. Óf ik gris een duur horloge van iemands pols dat veel meer waard is.”

Zo’n gestolen horloge verkopen is vaak geen probleem. “De aankoop van een Rolex wordt niet geregistreerd en heeft geen logisch oplopend serienummer,” legt Broer uit. De vraag is bovendien zo groot dat Rolexhorloges niet eens gewoon in de winkel liggen. Laumans: “Je moet dik bevriend zijn met een juwelier om er een gegund te krijgen.”

De Volkswagen onder de horlogemerken

Het geweld werpt een donkere schaduw over de horlogeliefhebberij, vinden beide mannen. Het heeft bovendien praktische gevolgen. Broer bewaart zijn collectie buitenshuis om minder risico te lopen. “Als ik op zaterdag bij de hockeywedstrijd van mijn dochter ga kijken, durf ik best een Rolex te dragen, maar als ik daarna nog naar de stad moet, ga ik eerst naar huis om een ander horloge te pakken.”

Wat kan er gedaan worden om dit geweld te stoppen? Waarom is juist het merk Rolex zo geliefd, terwijl dat volgens Laumans toch ‘de Volkswagen onder de horlogemerken’ is? En hoe komt het dat bepaalde horloges de afgelopen jaren veel meer waard zijn geworden? Antwoorden op deze vragen in de nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad.

