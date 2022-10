Een mes of een beat? Waarom drillrap voor Amsterdamse jongeren niet alleen over muziek gaat

Amsterdam wereldstad gaat deze week over drillrap. Een nieuwe hiphopstroming die door de Amsterdamse jeugd razendsnel werd omarmd, maar waar ook een duistere kant aan zit. Presentator Lorianne van Gelder praat erover met misdaadverslaggever Paul Vugts en Joran de Jong, van het actiecentrum Veiligheid en Zorg, een organisatie die probeert crimineel gedrag te doorbreken en jongeren een beter perspectief te bieden.

Chicago

De Jong beschrijft hoe drillrap ontstond in Chicago en overwaaide naar Nederland. Vugts legt uit welke rol de muziek speelt in de vete tussen twee vriendengroepen in Zuidoost, die in 2019 de toen achttienjarige Jay-Ronne Grootfaam het leven kostte – en nog altijd gaande is.

Wat ging hieraan vooraf? Wat onderscheidt drillrap van andere hiphopmuziek? Is er geld mee te verdienen? En kunnen de artiesten vervolgd worden voor de dingen die ze rappen? Je hoort het in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

