Één jaar podcast Amsterdam wereldstad: dit zijn de 7 populairste afleveringen

De invasie van e-bikes, het constante rattenprobleem en de tergend lange TikTokrijen: in de podcast Amsterdam wereldstad bespreken we Amsterdamse fenomenen en geven antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Dit zijn de best beluisterde afleveringen van één jaar Amsterdam wereldstad (in willekeurige volgorde).

1. Waarom je een Rolex alleen nog thuis draagt

Een horloge: voor de één is het niet meer dan een praktisch sieraad, voor anderen is het meer dan dat. Het statussymbool Rolex is zo gewild dat er mensen zijn die hun ‘klokje’ in Amsterdam niet meer op straat durven dragen, uit angst beroofd te worden. Wat maakt de horloges zo bijzonder? En waarom zijn ze zo geliefd onder criminelen?

Met misdaadverslaggever Wouter Laumans en Robert Jan Broer van online horlogemagazine Fratello Watches.

2. Hoe de halsbandparkiet Amsterdam veroverde

Veel Amsterdammers herkennen de roep van de halsbandparkiet inmiddels uit duizenden. De vogel heeft in rap tempo een plek veroverd in de stad. Maar hoe komt zo’n tropische vogel nou in Amsterdam terecht? Hoe overleeft ’ie hier? En is het waar dat het allemaal begon met een aantal vrijgelaten parkieten uit een oude schrijfmachinefabriek aan de Overtoom?

Met verslaggever Patrick Meershoek en stadsecoloog Remco Daalder.

3. Hoe drugs gebruiken in Amsterdam bijna zo normaal is geworden als een biertje drinken

Een snuif aan de bar, een pil op de bank: het drugsgebruik in de stad normaliseert. Zeker sinds de coronapandemie doen weinig jonge Amsterdammers daar nog stiekem over. Wat merk je daar in Amsterdam van? En heeft elke generatie zo’n periode van flink feesten en veel drugs gebruiken of is er iets anders aan de hand?

Met verslaggever Tahrim Ramdjan en Valerie Lhoëst van campagne Waar trek jij de lijn?

4. Hoe een hele generatie buitenspel kwam te staan op de Amsterdamse woningmarkt

Met een modaal salaris kun je ongeveer twee woningen kopen in de stad: een studio van 30 vierkante meter in Zuidoost en een kamer van 11 vierkante meter in West. Hoe kon de markt zo vastlopen? En wat betekent dit voor de generatie die op zoek is naar een eerste koopwoning?

Met adjunct-hoofdredacteur Michiel Couzy, verslaggever Raounak Khaddari en econoom Barbara Baarsma.

5. Geef mij maar Amsterdam - de mooiste muziek over de stad

Zeg tegen een willekeurige Amsterdammer de woorden ‘geef mij maar Amsterdam’ en hij zal je antwoorden dat deze stad mooier is dan Parijs. Maar niet alleen Nederlandse artiesten bezongen de hoofdstad, ook grote internationale artiesten als Coldplay en The Beatles wijdden er een nummer aan. Wat zijn de mooiste liedjes over Amsterdam – en waarom?

Met media- en muziekverslaggever Stefan Raatgever.

6. Waarom vrouwen in Amsterdam hun sleutelbos in hun hand houden

Lekkerding, kutwijf, hoer of schatje: grote kans dat je als vrouw zulke woorden weleens op straat naar je hoofd geslingerd krijgt. Meer dan de helft van de Amsterdamse vrouwen had vorig jaar te maken met straatintimidatie, van nafluiten tot ongewenst betasten. Waar komt die behoefte van sommige mannen vandaan? Is er iets tegen te doen als het niet strafbaar is? Of moeten we er maar mee blijven leven?

Met verslaggever Raounak Khaddari en seksuoloog Yuri Ohlrichs.

7. Een gijzeling, een crisis en een scheiding: Burgemeester Halsema blikt terug op 2022

Aan het eind van 2022 keken we met burgemeester Femke Halsema terug op 2022 en maakten we de balans op. Wat voor jaar was het voor Amsterdam? En voor haar? En welke momenten blijven haar bij?

Met politiek verslaggevers David Hielkema en Tim Wagemakers.

Deze week komt er geen nieuwe podcast online; dinsdag 9 mei staat er wel weer een nieuwe aflevering Amsterdam wereldstad voor je klaar op Parool.nl, Spotify, iTunes en andere podcastkanalen.

Podcast Amsterdam wereldstad Presentatie: Lorianne van Gelder

Productie en montage: Verena Verhoeven, Marijne Beijen, Marlie van Zoggel

Eindredactie: Josien Wolthuizen

Muziek: Rinkie Bartels

Artwork: Sjoukje Bierma

Heeft u een idee of tip voor de podcast Amsterdam wereldstad? Mail ons via podcast@parool.nl.

Luister hier naar alle afleveringen van Amsterdam wereldstad: