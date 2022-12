Een gijzeling, een crisis en een scheiding:Burgemeester Halsema blikt terug op 2022

Met burgemeester Femke Halsema blikken we terug op 2022. Het jaar van de gijzeling in de Apple Store en de energiecrisis, maar ook het jaar dat zij en haar partner uit elkaar gingen. Dat vertelt ze in Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool.

“Het was een onzeker jaar. Ik denk dat daar voor veel Amsterdammers ook wel teleurstelling in zit. We hoopten allemaal ons oude leven na corona te herstellen en daarvan te kunnen genieten, maar de oorlog in Oekraïne heeft dat toch wel verandert,” zegt burgemeester Femke Halsema in de speciale aflevering van Amsterdam wereldstad. Daarin blikt de burgemeester terug op het afgelopen jaar, aan de hand van een aantal thema’s met presentator Lorianne van Gelder en politiek verslaggever David Hielkema.

De gijzeling in de Apple Store, het massatoerisme in de binnenstad van Amsterdam en de energiecrisis komen aan bod. Ook zoomt Halsema in op haar eigen functioneren als burgemeester van Amsterdam.

‘Een nieuwe levensfase’

Hoe ziet een dag als burgemeester er eigenlijk uit? Wie vraagt ze om advies? En hoe is het om na een lange dag nu alleen thuis te komen in ambtswoning? “Het is een nieuwe levensfase. Het is spannend. Maar vanuit het burgemeesterschap gezien is er nu weinig dat het werk in de weg staat.”

Nieuwsgierig geworden? Luister naar de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Luister ook naar eerdere afleveringen van onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: