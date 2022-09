Doorstroming van talent naar het eerste: wat is er veranderd in Ajax’ werkwijze?

Op een kersverse Oranjedebutant als Kenneth Taylor is Edmond Claus natuurlijk trots, vertelt hij aan tafel met presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en Showtime-jeugdwatcher Thijs Zwagerman. “Zeker als je ook nog jongens als Gravenberch en Timber ziet lopen. En ziet hóe ze zich manifesteren.”

Welke begeleiding krijgen de oudere Ajaxtalenten zoal? Hoe verloopt de doorstroom vanuit Ajax O18 naar de betaaldvoetbalteams Jong Ajax en Ajax 1? Wat is er de voorbije jaren veranderd in Ajax’ werkwijze? Hoe erg is het als een Ajaxjeugdteam verliest van leeftijdsgenoten van PSV, Feyenoord of AZ?

Doorstroming van talent

Hoe problematisch is het dat jonge talenten als Julian Rijkhoff en Prince Aning al ruim voor het einde van hun Ajaxopleiding kozen voor een overstap naar het buitenland? Hoe kijkt Claus naar de prestigieuze UEFA Youth League, waarin Ajax O18 vaak aantreedt tegen aanzienlijk oudere tegenstanders?

En: hoe tevreden is Claus eigenlijk over de doorstroming van talenten naar het eerste team? “Soms zit er een jaar tussen waarin weinig spelers de stap maken, maar je moet niet inzoomen op zo’n jaar. Hoe de doorstroom verloopt, moet je beoordelen over een langere periode. Dan zie je dat we het dan toch behoorlijk goed doen.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: