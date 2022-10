Branie Special: Sonny Silooy over zijn wonderlijke loopbaan bij Ajax

Artikelbeeld Podcast Branie Beeld Moker Ontwerp

Bij Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, vertelt Silooy over zijn loopbaan, zijn hoogte- en dieptepunten en blikt hij even vooruit naar de wedstrijden die voor het huidige Ajax voor de deur staan, tegen Rangers en PSV.

Aan tafel bij presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en Showtimehoofdredacteur Bart Veenstra vertelt Silooy over zijn jaren als vleugelverdediger van Ajax, van zijn debuut in 1981 (toen Ajax zó armlastig was dat het financieel problematisch was om hem te laten debuteren) tot zijn beroemde voorzet op Marco van Basten in de finale om de Europacup II (1987).

Maar ook over de dieptepunten: Louis van Gaal die het niet in hem zag zitten, de ‘Cup met de Grote Oren’ die in 1995 niet écht de zijne was en natuurlijk zijn gemiste penalty in de strafschoppenreeks in de Champions Leaguefinale van 1996. “Ik nam nooit een penalty, maar sommige jongens durfden ’m niet te nemen.”

Uefa Cup-finale

Zijn mooiste succes? Misschien wel de winst van de Uefa Cup in 1992. Trainer Van Gaal had hem laten weten het niet in hem te zien zitten, maar Silooy knokte zich vanaf de duels tegen Osasuna terug in de basis en won de enige Europese hoofdprijs die Ajax nog niet had, als basisspeler.

“Ik kreeg wéér van Van Gaal te horen dat hij het niet in me zag zitten, maar ik wilde blijven. Ik ga het je zo moeilijk mogelijk maken, zei ik tegen Van Gaal. In bijvoorbeeld 1996 had hij me toch weer nodig. Ik heb 343 wedstrijden in Ajax 1 gespeeld, maar het hadden er nog meer kunnen zijn.”

Via het Twitteraccount van de podcast geeft Branie een exemplaar weg van de biografie Sonny Silooy, Ajacied, opgetekend door Mike van Damme.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: