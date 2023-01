Armoede in Amsterdam: hoe één fiets een leven kan veranderen

Presentatrice Lorianne van Gelder praat erover met Stella de Swart. Zij schreef het boek Armoede krijg je gratis, over hoe haar zorgeloze leven in 2010 veranderde in een leven onder de armoedegrens. “Ik ging van het goede leven naar overleven,” vertelt ze in de podcast.

En De Swart is niet de enige Amsterdammer die hierin is verzeild. Jurre van de Kamp komt met zijn stichting Samen is niet alleen (Sina) bij deze mensen thuis om op verschillende vlakken te helpen. “Het laatste half jaar is er een enorme toename geweest van mensen die onze hulp inschakelden.”

Parool-verslaggever Malika Sevil liep een aantal dagen mee met Sina en zag hoe mensen onder de armoedegrens in deze stad overeind proberen te blijven. “Wat bij mij als een mokerslag binnenkwam, was dat mensen matrassen van straat moesten halen voor hun kinderen.”

Wat er zou moeten veranderen om meer Amsterdammers te kunnen helpen en hoeveel één fiets voor een gezin kan betekenen, hoor je in een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Beeld Sjoukje Bierma