Amalia wordt zwaar beveiligd: ‘Onmogelijk deze dreiging te wegen’

Wouter Laumans en Paul Vugts: “Er is enorme ruis in de media. Er wordt gesuggereerd dat de Marokkaans-Nederlandse onderwereld het op haar voorzien zou hebben, maar we weten niet waar dat vandaan komt.”

“Dit is wat terreur doet: als er wat gebeurt, schiet het land in de hoogste stand van paraatheid.” En dat is ook logisch, leggen ze uit. “We eisen ook van de staat dat het uit is met de naïviteit en we eisen dat ze serieus reageren op dreiging vanuit de zware criminaliteit, de narco-terreur.”

“Als er nu een snipper informatie is, bijvoorbeeld uit onderschepte berichten waar Amalia in wordt genoemd, gaan alle alarmbellen af. De moeilijkheid is: je wil als journalist zelf de informatie kunnen wegen, maar dat is met dit soort zeer gevoelige informatie onmogelijk.”

“Dit gaat over ons toekomstig staatshoofd. Het is van groot maatschappelijk belang dat de NCTV uitzoekt: klopt dit nou of klopt dit niet, maar wij noch het koningshuis zullen dat te horen krijgen.”

