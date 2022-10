“Schreuder probeerde na de wedstrijd in Volendam te focussen op de behoorlijke 75 minuten waarin Ajax op 0-3 kwam,” zegt Showtime-redacteur Bademba Barrie, “maar na afloop zag je bij de spelers toch vooral irritatie over hoe het toch weer helemaal misging in de slotfase.”

Trainer Alfred Schreuder koos in Volendam voor dezelfde elf spelers als thuis tegen Napoli, maar er waren wel tactische omzettingen. Presentator Menno Pot werpt de vraag op of die voldoende houvast bieden om de wedstrijd in Napels met enig vertrouwen tegemoet te gaan.

Kwetsbaar

“Voorin zou er een driehoek kunnen staan met Bergwijn, Kudus en Brobbey,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie. “Dat biedt perspectieven als je die spelers vrijheid geeft. Daarachter vind ik het toch kwetsbaar. Als Ajax tegen Napoli dezelfde strategie kiest als in Volendam zou dat zelfmoord zijn.”

Ajax gaat naar Napels en staat daar woensdagavond weer tegenover Napoli. Op donderdag, rond lunchtijd, wordt de wedstrijd uitvoerig nabesproken in een extra Champions League-editie van Branie.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: