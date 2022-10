‘Alfred Schreuder moet spelers van Ajax houvast bieden, zoals Louis van Gaal bij Oranje’

“In de formatie die Ajax nu hanteert, staan te veel spelers in een rol waarin ze niet uit de verf komen,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie, aan tafel met presentator Menno Pot en en ‘Showtime’-redacteur Jesse ter Haar.

“Tadic en Blind krijgen de kritiek, maar het geldt voor veel meer spelers, tot Timber aan toe. Dat betekent dat trainer Alfred Schreuder moet opstaan en spelers houvast moet bieden. Hij moet ze – vergeef me de vreselijke term – in hun kracht zetten, zoals Louis van Gaal dat bij Oranje doet. Daar is alles gericht op de vraag: waar zijn spelers goed in en hoe kunnen we die kwaliteit het beste uit de verf laten komen?”

Stoelpoten

Jesse ter Haar vult aan: “Het draait ook om gevoel: spelers moeten het gevoel hebben dat ze vastigheid hebben. Dat gevoel missen de spelers nu.”

Branie zaagt niet aan stoelpoten, maar debatteert liever over een oplossing. Zaterdag in Volendam moeten de eerste contouren zichtbaar worden van een Ajaxformatie die volgende week in Napels weerbaarder kan zijn. Maandag verder. In een nieuwe Branie.

