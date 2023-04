‘Ajax moet deze zomer zijn verlies nemen en doorselecteren’

Wat ging er mis? Was er een Ajacied die wél voldeed? Wat is er toch met Steven Bergwijn aan de hand? Hoe is het mogelijk dat Jurriën na afloop zei dat Ajax ‘niet ready’ was voor het topduel? Eén ding is zeker: Ajax zal het elftal in de zomer drastisch moeten verbouwen.

“Ajax moet in de zomer de spelers kritisch evalueren en waar nodig zijn verlies nemen,” zegt Sintenie. “De vraag moet zijn: is deze speler goed genoeg voor het niveau dat Ajax nastreeft? Zo nee, dan moet de club afscheid van die speler nemen.”

Zondag is het tijd voor het vierde treffen met PSV van dit seizoen, in de finale om de KNVB-beker. Wordt het de vierde nederlaag? “Ik heb er een hard hoofd in,” zegt Veenstra.

“Ik zie het als een wedstrijd op zichzelf,” zegt Sintenie, “PSV was eigenlijk ook gewoon zwak. Maar het seizoen is sowieso mislukt.”

De nabeschouwing van de finale in De Kuip is maandag aanstaande, in een nieuwe Branie.

