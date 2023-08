7 x afleveringen waarmee je ook vanaf het strand iets nieuws over Amsterdam meekrijgt

Beeld Sjoukje Bierma

1. 10 x plekken in Amsterdam waar muziekgeschiedenis werd geschreven

Eind jaren vijftig werd op de Albert Cuypmarkt muziekgeschiedenis geschreven door een klein jochie genaamd André. Maar De Pijp is zeker niet de enige Amsterdamse plek met een bijzonder muziekverhaal. Sterker nog: je kunt er met gemak een top 10 mee vullen.

Met muziekverslaggever Stefan Raatgever.

2. Hoe Artis veel Amsterdammers nog altijd te vriend houdt

Bijna iedere Amsterdammer heeft wel warme jeugdherinneringen aan de leeuwen, de olifanten of giraffen in Artis. Tegelijkertijd is er steeds meer kritiek op wilde dieren in kooien. Hoe werd Artis ooit zo’n belangrijk onderdeel van de stad? En is er nog wel toekomst voor zo’n dierentuin in het hart van Amsterdam?

Met verslaggever Patrick Meershoek en Rembrandt Sutorius, directeur van Artis.

3. Waarom het een wonder is dat we kunnen zwemmen in de Amsterdamse grachten

De Amsterdamse grachtengordel is iconisch voor de stad. Amsterdammers wonen op het water, varen er massaal overheen en heel soms kunnen ze er zelfs op schaatsen. Maar wat leeft er eigenlijk ín de grachten? En is het zo normaal dat we er zelf in kunnen zwemmen?

Met verslaggever Patrick Meershoek en Jacques van Alphen, adviseur bij Waternet voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

4. Van roman tot detective: in deze boeken speelt Amsterdam een grote rol

Wat hebben Kees de jongen, De Cock met Ceeooceekaa en het meisje Panda gemeen? Alle drie struinen ze door de straten van Amsterdam. De hoofdstad is het decor van vele boeken. Wat zijn de opvallendste verhalen? En welke hotels, straatbankjes en peeskamers uit romans bestaan écht?

Met chef boeken Marjolijn de Cocq en Sanne Fase, eigenaar Java Bookshop en Linnaeus Boekhandel.

5. Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als ‘afvoerputje’ van de stad

Noord is het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam. Maar lang niet alle Amsterdammers weten dat grote delen van Noord ooit werden gebouwd om onderdak te bieden aan straatarme gezinnen uit het centrum. Welke geschiedenis ligt er aan deze kant van het IJ? En wat was de gedachte achter al die tuindorpen?

Met verslaggever Hannah Stöve en Suzanna Jansen, journalist en schrijver van onder andere Het pauperparadijs.

6. Waarom zo veel Amsterdammers uit Amsterdam vertrekken

Er zijn weinig Amsterdammers die hun stad níét de mooiste van het land vinden. Waarom trekken ze dan toch in groten getale weg? Bevalt het Amsterdammers die de stad verlaten? En wat zijn de gevolgen voor het leven in Amsterdam?

Met verslaggever Marc Kruyswijk en stadsgeograaf Lia Karsten.

7. Waarom Amsterdammers veel meer Jiddisch spreken dan ze denken

Kapsones, penoze, gabber, mazzel én Mokum natuurlijk: typisch Amsterdamse woorden die allemaal uit het Jiddisch komen. Sinds dit jaar wordt die eeuwenoude taal weer onderwezen op de UvA. Hoe komt het dat er geen stad zo verbonden is met het Jiddisch als Amsterdam? En is de taal weer bezig aan een opmars?

Met chef PS Judith Zilversmit en historicus Bart Wallet.

