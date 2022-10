6 podcasts over Amsterdam die een luisterbeurt waard zijn

Beeld Getty Images

1. Amsterdam wereldstad

Hoe komt het toch dat de groene halsbandparkiet Amsterdam veroverde? En hoe komt het dat het lerarentekort in Amsterdam zo nijpend is? In Amsterdam wereldstad, de podcast van Het Parool, duikt presentator Lorianne van Gelder met Paroolverslaggevers en experts elke week in een Amsterdams thema dat er toe doet. Met de belangrijkste vraag: hoe zit dat nou eigenlijk?

2. Ommetje met Tom x FC Centrum

Ras-Amsterdammer Tom Jongbloed kent de leukste weetjes over de stad en lepelt ze met het grootste gemak op. Toen zijn dochter Josephine na het zoveelste verhaal vroeg: “Pap, hoe ga ik dat allemaal onthouden?”, begon Jongbloed met zijn dochters het populaire Instagramaccount @ommetjemettom. Inmiddels hebben vader en dochters een eigen podcast en kun je zelf de ommetjes maken, terwijl je Jongbloed razend enthousiast hoort praten. Begin met de eerste aflevering van de Prins Hendrikkade naar het West-Indisch Huis en ontdek waarom de Ronde Lutherse Kerk geen toren heeft. Ga meteen door met de verhalen over het politiehuisje bij Frederiksplein en het huis met de bloedvlekken.

3. AT6

Laat je niet misleiden door de titel van deze satirische podcast. AT6 (‘het echte geluid uit Amsterdam’) heeft volgens de makers niets met ‘aartsvijand’ AT5 te maken, het staat voor de afkorting Arrestatie Team 6. Acteur Jim Deddes (De Oost, Mocro Maffia) en vrienden Jan Hulst en Nick Putman praten wekelijks op een haast onnavolgbare wijze over in de ochtendspits op de pont staan, straatruzies, drillrap, VanMoof fietsen, toeristen en Ajax.

4. Schaamteloos randstedelijk

We maken ons druk om het opwarmen van de aarde, maar vliegen wel naar Ibiza. We willen een unieke eigen stijl, maar kopen uiteindelijk allemaal hetzelfde. We willen niet dat de hele stad gentrificeert, maar juichen als er een nieuwe goede desembakker om de hoek opent. Herkenbaar? Jonge randstedelingen spreken zichzelf eigenlijk continu tegen. Amsterdammers Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink onderzoeken waarom dit gebeurt en houden jonge randstedelingen een spiegel voor.

5. In het Rijksmuseum

Je weet wat ze zeggen over kunst: hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Met de podcast In het Rijksmuseum leg je een goede basis voor een volgend bezoek, of je luistert terwijl je door het museum zelf loopt. In het Rijksmuseum bestaat uit tien miniseries, variërend van een serie over fotograaf Erwin Olaf tot het verhaal achter het Melkmeisje van Vermeer of het verhaal achter de spectaculaire 17de-eeuwse massief gouden beker. Janine Abbring spreekt voor In het Rijksmuseum verschillende conservatoren, experts en kunstenaars.

6. Man met de microfoon

Chris Bajema reed jarenlang met zijn oranje bus door Amsterdam-Oost, op zoek naar de mooiste echte en bijna echte verhalen uit zijn buurt. Die verhalen – naast mini romcoms, moordverhalen en kanarieboekjes – maakt hij sporadisch nog steeds, zoals het briefje van Tim. In dit tweeluik hoor je het verhaal over het briefje dat Bajema aan de deurhendel van zijn auto vond. Omdat de afzender zijn huisadres erbij had gezet, besloot de podcastmaker langs te gaan met een doosje speculaasjes.

