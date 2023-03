Reizigersclubs over ov-plannen Amsterdam: ‘Dit is een klap in het gezicht van de reiziger’

De Noord/Zuidlijn. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Volgens Rikus Spithorst van reizigersbelangenvereniging Maatschappij voor Beter OV hebben reizigers ‘een pesthekel’ aan overstappen. “In combinatie met minder ov betekent het keihard dat mensen langer staan te wachten. Dit is een klap in het gezicht van de reiziger.”

Terwijl de belangen zo groot zijn, zegt Spithorst. “Een deel van de mensen heeft na corona het ov niet weten terug te vinden: de bezetting is nu slechts 80 procent. En wat doen wij nu? We maken het ov nóg onaantrekkelijker. Als je wil dat de bezetting daalt naar 60 procent is dit wat je moet doen. We willen beter ov, niet slechter.”

Onoverkomelijke problemen

Namens de Reizigers Advies Raad zegt ook voorzitter Bart Drenth grote zorgen te hebben. Volgens hem dreigt het ov-netwerk fundamenteel door elkaar geschud te worden. “Amsterdam doet een stap terug terwijl de stad juist nu voor een enorme schaalsprong moet gaan. Bovendien: het plan geeft geen enkel doorkijkje in waar we naartoe gaan, er is geen gedachte welke kant we op moeten om de stad bereikbaar te houden.”

Voor mensen met een beperking is met name het veelvuldiger moeten overstappen een drama, zegt Bart Weggeman van Cliëntenbelang. “Dit is echt pijnlijk. Meer overstappen klinkt eenvoudig, maar als je ziet dat slechts 27 procent van de haltes in Amsterdam geschikt is voor mensen met een beperking, dan begrijp je dat overstappen hen al heel snel voor onoverkomelijke problemen stelt.”

Volgens Weggeman kijkt het GVB ‘alleen maar naar de grote bulk’. “De rest doet er niet toe. Dan kun je wel zeggen dat het gemiddeld prima gaat, maar daar hebben mensen met een beperking helemaal niets aan want zij zijn straks gewoon de dupe.”

Net platteland

Amsterdam krijgt te maken met problemen waarmee het platteland al langer kampt, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid van de TU Delft. “Met als verschil dat je op het platteland echt helemaal vast kan komen te zitten. Toch kan dit in steden leiden tot vervoersarmoede in armere buurten waar mensen voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van het ov. Er is een geldtekort, dat is niet anders. Maar je kan er in je beleid rekening mee houden bepaalde buurten te ontzien.”

Amsterdam loopt nu op tegen de grenzen van hoe de stad met ov omgaat, zegt GroenLinksraadslid Zeeger Ernsting. “Het Wiebes-mantra: meer ov voor minder geld. Ik ben heel kritisch over hoe vervoerbedrijven steeds meer hun eigen broek moeten ophouden terwijl ov juist heel belangrijk is in verdichtende steden. Ik vind dat we het ov aan alle kanten moeten helpen en dat er niet moet worden gesneden in subsidies vanuit het Rijk.”