Zullen we weer eens naar papa gaan?

"Hoelang moeten we nog?"



Drie hoofden verdwijnen tussen opgetrokken schouders. Het is ook koud. En ver. Om ze op te beuren, roep ik: "In de zomer is het wel leuk!"



Meteen daarna hoor ik een kermisomroeper in mijn hoofd: komt dat zien, komt dat zien! De vrouw die tegen haar kinderen zegt dat het in de zomer wél leuk is om het graf van je vader te bezoeken! Gekker wordt het niet, beste mensen! Speciaal voor u vandaag tentoongesteld!



Vanaf de fietsen voor me komt geen reactie. Ze nemen voetstoots aan wat ik zeg: in de zomer is het wel leuk om naar papa te gaan. Ik wens in gedachten de psychiater die dit later recht moet breien veel succes. Als we thuis zijn, draai ik de kachel een graadje hoger dan normaal.