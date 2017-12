Zolang we wakker worden, is er niet veel aan de hand

Op elke laatste donderdag van het jaar bespreken mijn beste vriend en ik dat wat voorbij is gevlogen, terwijl we op een zelfgemaakt vlot van biervaten richting de laveloosheid dobberen.



Hij werd voor de tweede keer vader en ik werd het net niet. Zijn vader stierf en die van mij stierf net niet. We begroeven zijn vader op een dinsdag. Ik deelde een zakdoek met zijn moeder. Zijn moeder maakte die dag van alle zakdoekjes die ze gebruikte dalmatiërs.



En ik weet nog hoe we die dag braken en hoe we onszelf in de nacht weer in elkaar probeerden te drinken. De volgende ochtend werden we wakker in een veel te duur hotel, maar ja, we werden tenminste wakker. Zolang we wakker blijven worden, is er in feite niet heel veel aan de hand.



"Weet je wat het gekke is? Ik mis mijn vader helemaal niet," zegt hij, terwijl hij de bierresten van zijn bovenlip veegt.



"Hoe kun je dat missen wat je bent?" vervolgt hij.



"Sinds hij dood is, ben je ook steeds meer op hem gaan lijken," zeg ik. "Alsof hij vanuit de kist zo in je is gekropen. Misschien is dat wel wat de hemel is, het simpelweg voortleven in het bloed en de botten van onze kinderen. Ik hoop het. Ik hoop dat het hiernamaals in zijn geheel ­bestaat uit het joyriden in de lichamen van onze nakomelingen. En niet dat we kunnen sturen of zo. Nee, we zijn enkel bijrijders."



"Ik geloof daar echt in. Toen hij nog leefde, had ik nooit aften. Nu heb ik ze voortdurend. En het zijn er ­altijd twee. Precies in het midden van mijn onderlip. Ik denk dat die aften de ogen van mijn vader zijn."