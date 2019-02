Zoekend naar een evenwicht tussen snelheid en lawaai

Ik leun met mijn schouderbladen tegen de muur, om de hoek van onze straat. Ik heb mijn ogen dicht. De zon schijnt in mijn gezicht. Ik wacht naast mijn fiets.



De oudste was haar sleutels vergeten. Ze is nu met de mijne weer naar boven. "O," had ze gezegd, haar hand nog niet eens in haar jaszak. Uit mijn mond was ook een "O" gerold. Als een echo.



Even had ik niet bewogen, het moment van stilte op het hoogste punt, toen zette ik mijn fiets weer op slot en gaf haar mijn sleutelbos.



Ik haal mijn handen uit mijn zakken en leg ze tegen de muur.