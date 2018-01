Maak de toekomst dommer. Gooi wat slakken in de schedel van de slang

Zodoende reed hij dinsdag opzettelijk veel trager dan normaal. Met respectievelijk 37 en 17 minuten vertraging kwam hij aan op de stations van bestemming. De mensen die in de trein zaten waren boos, maar ja, treinreizigers zijn altijd boos.



Als je te laat bent, zijn ze boos en als je te vroeg bent zijn ze ook boos, omdat ze nu eerder thuis zijn en laten we eerlijk zijn, niemand met een goed stel hersenen wil eerder thuis zijn. Al die vragen, al die taakjes, al die ongeïnspireerde maaltijden. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens? Zoals het klokje thuis tikt, tikt elke tijdbom.



De man deed het ook gewoon in zijn eentje. Hij had geen collega's gevraagd om met hem mee te doen, nee, dit was een eenmansactie. Dit was Rambo. Niets is krachtiger dan een ontevreden man met een matig idee. Zo werden de hersenen van de slang voor even de giftanden.



Ik denk dat we veel van deze man kunnen leren. We ­leven in een samenleving waarin we gaan staken als we ontevreden zijn. We leggen het werk neer en maken spandoeken van oude tafelkleden. Maar is je werk opzettelijk slecht doen niet veel schadelijker dan je werk niet doen?



Ben je een masseur die meer wil verdienen? Knip je nagels niet meer en ga gewoon door met werken. Ben je een leraar die meer wil verdienen? Ga ­gewoon naar school en geef de slechtste les ooit. Leer de kinderen dat één plus één vier is. Schrijf in koeienletters op het schoolbord dat stam plus T vanaf vandaag stam plus F is.



Maak de toekomst dommer. Gooi wat slakken in de schedel van de slang.



Want het mooiste wat je kunt worden, is serieus genomen en op waarde geschat.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



Reageren? james@parool.nl