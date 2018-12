Zo worden wij door een onzichtbare God bestuurd

Zou het je persoonlijkheid bepalen dat je als kind ­zomaar, van een instantie die uitermate vaag is, allemaal cadeau­tjes krijgt omdat je 'lief' bent geweest?



Was je eigenlijk wel lief geweest? Blijkbaar, want je kreeg cadeautjes. Zijn die er niet om ons een schuldgevoel op te dringen?



Ik had daar vroeger last van. (Nou ja, niet heel erg.)



Het Sinterklaasgeloof had zich nog stevig in mij geworteld. Op pakjesavond kreeg ik het mooiste cadeau ooit: een horloge.



Waarom ik dat het mooiste cadeau ooit vond, kan ik niet achterhalen; ik kon daar vermoedelijk iets mee beheersen wat ik voordien niet kon.