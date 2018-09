Joes roept: 'Kappen nou!' en wordt doodgeslagen. 26 jaar oud

Wat staat daar? De Joes Kloppenbrug? Welke zieke geest...? Ik lees verkeerd. De Joes Kloppenburgbrug. Ik zet mijn zware koffers meteen neer. Och hemel. Dat weet ik nog goed. Joes Kloppenburg.



Er hangt een bordje bij maar dat heb ik niet nodig. Het hele verhaal staat nog steeds met donkere krassen in mijn hart. En ik kende die jongen niet eens.



17 augustus 1996, halfvijf op een vrijdagnacht. Ik lees mezelf terug de geschiedenis in. Vier dronken jongens zoeken ruzie met cafégangers en een zwerver.



Ook twee studenten worden in elkaar gemept. Joes roept: "Kappen nou!" en wordt doodgeslagen. 26 jaar oud.



Mijn hand gaat voor mijn mond. Ik schrik weer. De ouders. Ik heb toen zo vaak aan die ouders gedacht. Je zoon gedraagt zich zoals je zou willen, hij treedt op, beschermend.



Maar dat wil je helemaal niet! Niet nu je de gevolgen weet. Dan denk je: was toch doorgelopen, lieverd. Was toch een keer doorgelopen. Een keer. Deze keer.



De Joes Kloppenburgbrug. Op een dag krijg je om je dapperheid een brug naar je vernoemd. Alles wat we ervan geleerd hebben is dat ik straks mijn kinderen ga vertellen dat wat mij betreft die moed niet hoeft.



Te gevaarlijk. Wat een vreselijke conclusie. Kappen nou. Er is zo veel dat je niet mag zeggen. Zwijgend verder sjokken.



Zelfs denken durf ik niet meer.



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.