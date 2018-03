Er staat een blikje tonijn op tafel, maar hij heeft geen zin in tonijn. Niet weer. Hij is blij met de hulpverleners en de voedselpakketten, echt waar. Hij is blij dat ze zijn moeder en hem proberen te helpen, maar zijn smaakpapillen zijn inmiddels net zo dood als zijn vader en zijn oudere broer. Hij kan geen linzen, dadels of thee meer zien.



Niet dat hij ondankbaar is, nee, maar deze oorlog is al zeven jaar aan de gang. Hij is dertien en een half jaar oud. Misschien is hij te oud om in halve jaren te tellen, maar hij kent volwassen mannen die in weken tellen. Zo is zijn buurman eenenvijftig jaar en zestien weken oud.



Soms beklimt hij de hoogste toren van de stad en dan kijkt hij in de verte of het einde al in zicht is, maar het einde is niet in zicht, net als het begin niet in zicht was. De oorlog was er opeens. Hij kreeg geen brief of zo. Het was er gewoon opeens, net als zijn eerste schaamhaar. Of zijn zusje.



Zijn zusje is gek op tonijn. Op het openen van het blikje. Het is net of ze elke dag een cadeautje mag openmaken. Van de lege tonijnblikjes maakt ze torens in haar slaapkamer. Ze heeft er al vijf. Omdat er ooit vissen in die blikjes woonden, noemt ze ze geen wolkenkrabbers, maar golvenkrabbers.