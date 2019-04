Zijn ogen schieten heen en weer. Is dit het jaar van kampioenen?

Ik moet een beetje huilen. Gejoel golft door de straat, scooteralarms loeien, een rotje knalt. Gevolgd door meerstemming gejuich dat niet uit kelen maar uit buiken komt, zo diep zit de blijdschap.



We hebben onze handen voor onze monden geslagen. De voetbalcommentator brult. "DAAR!!!! Hij zit er in! Dat is hem. Het is De Ligt. Hij ligt! De Ligt, De Ligt, De Ligt! Het is raak, het moment waarop we zaten te wachten, na vier kansen kon deze goal niet uitblijven. Het is één-twee. En nu moet Juventus er twee maken."



Ik kijk naast me.