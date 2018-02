Zijn kabinet is het kabinet van dokter Bibber geworden

Hoor hoe de moraal van dit kabinet op de marmeren grond uiteenspat

Dat schetst ook wel enigszins de situatie waarin we zijn beland.



Onze voorspoed is nu in handen van door compromissen aan elkaar gesoldeerde afgekeurde winkeldochters.



Zo'n Hugo de Jonge die zijn halve salaris steekt in clowns-schoenen om zijn gebrek aan ego nog wat reliëf te geven. Zo'n Kajsa Ollengren die zo met nepnieuws in de weer is dat haar enige bijdrage tot nu een reeks 'rectificaties' is.



En dan zo'n Sigrid Kaag die, omdat haar hart op de juiste Palestijnse plaats zit, Abbas zijn 50 miljoen kostende privéjet heeft voorgefinancierd. Dat is natuurlijk ook 'nepnieuws,' volgens het ministerie, alleen kan dat niet gerectificeerd worden omdat het toevallig waar is.



Nog even en de mondhoeken van Rutte moeten met botox en geraffineerde plastische chirurgie naar boven bijgepimpt worden.



Dit kabinet was bij aanvang al moe.



Rutte heeft het allemaal wel gezien. Elke dag komt hij erachter dat Nederland kleiner is dan hij vermoedde. En dan Kabouter Halbe die over Reus Poetin loog...



Vervolgens antwoorden dat een leugen niet zo erg is. Niet zo erg... Een leugen.



Hoor hoe de moraal van dit kabinet op de marmeren grond in duizend stukken uiteenspat!



Het geluid van verval.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



