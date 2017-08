Zijn embryo's wel mensen?

Als ik vroeger weleens over abortus schreef, kreeg ik altijd een boekje in de

bus met bloederige tekeningen en ongeveer de volgende tekst: 'Hallo, ik zit nog in mamma's buik en ben veertien weken oud. Ik ben een mensje. Maar nu willen mamma en pappa mij vermoorden. Dat mag niet van God, maar daar luisteren pappa en mamma niet naar.'



Embryo's zijn mensen, beweerde men.



Nu vind ik dat niet, maar een discussie hierover is vrijwel ondoenlijk.



Nu is het tegenwoordig zo dat je embryo's nodig hebt om daarmee te experimenteren om een einde te kunnen maken aan verschillende afschuwelijke ziekten. Nu lijkt het mij fantastisch als je terminale ziektes zou kunnen genezen en voorkomen door wat in het dna te rommelen van een embryo, maar sommige ethici, vooral christelijke, hebben ­liever die ziektes dan dat je met embryo's gaat experimenteren. Want na het experiment moet je die embryo's ver­nietigen, en dan ben je dus ­'genocide' aan het plegen, en de arts die zo'n ziekte wil voorkomen, is dus meteen 'dokter Mengele'.