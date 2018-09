Zijn allereerste dode was een buurvrouw in de Planciusstraat

Al zijn favoriete mensen wonen in de spiegel die voor hem hangt

Hij staat in de badkamer. Vandaag gaat hij namen in de spiegel zeggen. Hij wil beginnen met Tommy. In de hal heeft hij een schaaltje hondenbrokjes neergezet, ­gewoon, voor het geval dat. Dood zijn maakt vast ­hongerig.



"Tommy. Tommy. Tommy. Tommy. To..."



De man durft het niet. Hij is bang dat het zal werken. En dat hij opeens weer voor een hond moet gaan zorgen. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij mist ­Tommy, dat zeker, maar zo erg mist hij hem ook weer niet. Het geblaf in de nacht, de haren op het kleed en de geur in zijn Mazda.



Maar toch gaat hij weer voor de spiegel staan. Tommy is de lakmoesproef. Hij moet dit doen. Al zijn favoriete mensen wonen in de spiegel die voor hem hangt.



"Tommy. Tommy. Tommy. Tommy. Tommy."



Er gebeurt niets. Misschien werkt het niet bij honden, denkt hij.



"Hanna. Hanna. Hanna. Hanna. Hanna."

Niets.



"Papa. Papa. Papa. Papa. Papa."

Niets.



"Ruben. Ruben. Ruben. Ruben. Ruben."

Niets.



"Wat had je dan gedacht, uilskuiken? Het is maar een film," zegt hij tegen zijn spiegelbeeld. "Je moet het met de levenden doen, net als ieder ­ander. Je zit opgezadeld met de zielhebbenden. Het is niet anders."



"Mama. Mama. Mama. Mama. Mama."