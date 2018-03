Ik houd me voor dat lafheid een vorm van wijsheid is. Dat is de vluchtroute van de angsthaas

Maar het is net of ik in deze tijd de gesprekken die ik destijds met hem had weer moet voeren.



"Dus jij was trots geweest als ik in 1944 in de eerste boot had gezeten die in Normandië aan land ging terwijl jij en ik wisten dat ik dan zeker zou sterven?" vroeg ik.



Mijn vader knikte. En ik was geschokt dat hij het meende.



"Er zijn zaken waarvoor het waard is om te sterven," zei hij.



"O, dan vind je het zeker jammer dat jij niet in het kamp bent gestorven voor de goede zaak. Ik ben voor jou hier het symbool van die fout, van die mislukking."



Waarom zei ik die dingen ­tegen hem?



Ik wil niet laf zijn, maar - ik schreef het eerder - ik zou het niet aankunnen als mijn kleinzoon zou worden opgeroepen.



"Maar als hij nu zelf wil?"



Ik zie het als mijn groot­vaderlijke taak om dat te voorkomen.



Wat heb je aan de wijsheid dat de lafaard overleeft, maar het verdient als eerste op­gegeten te worden? Zij met het slechtste geweten leven het langst. Daarom overleeft de mens steeds ten onrechte.



