Zielige mensen kijken: ongemak, ongemak

Als Maria lacht, dansen haar voeten. Een draadje spuug spant als een feestslinger tussen haar tanden, haar ogen rollen, haar armen zwaaien woest, er klinkt een 'Huuuuuuuu'-geluid.



"Hoe moet ik het cadeautje nou geven?" vraagt mijn jongste, een tikkeltje angstig. Maria is nogal veel.



Onlangs hoorde ik dat er gezinsvakanties naar Lesbos worden georganiseerd, zodat papa's, mama's en kroost kunnen kijken hoe het er met al die vluchtelingen aan toegaat. Een beetje mal vond ik dat. Ongemakkelijk ook. Zielige mensen kijken. Het is geen attractie.



Maar nu we al een week rondtrekken door Tanzania, leeuwen naast ons zagen, slangen, cheeta's, de weidsheid van het land vanuit een prachtige truck, vind ik het hoognodig dat die Amsterdamse prinsjes van me zien dat Afrika niet alleen wonderschoon is. Het is er ook vuig, arm, wreed.



En zielige mensen kijken is misschien ongemakkelijk, maar het is nog pijnlijker je ogen voor ze te sluiten.



Dus staan we in een weeshuis groot, blank en buitenissig te wezen. De regentijd heeft zijn sporen nagelaten. Het pand is een bouwval besmeurd met roodbruine modder, peuterbedden kleven, kleine handen reiken.



Het meisje dat ons rondleidt, somt droogjes op wie de kinderen zijn. Dat is Anando. Dat is Peter. Dat is Ramla.



Velen werden ergens langs de weg gevonden. Zwervend. "Waar zijn je ouders?" "Dood."