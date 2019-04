Zie een stad die een nieuwe Gouden Eeuw doormaakt

Ik vraag me wel eens af of de Amsterdammers van de zeventiende eeuw wisten dat ze in de Gouden Eeuw ­leefden. Het zou me niks verbazen als ze zich daar ­totaal niet van bewust waren. Dus het zou dus ook zomaar kunnen dat we op dit moment in Amsterdam een nieuwe Gouden Eeuw doormaken, terwijl we ons dat helemaal niet realiseren.



Omdat ik momenteel minder in de stad ben, zie ik het ­misschien scherper dan mensen die er elke dag leven. Het is nog niet eerder zo goed gegaan met Amsterdam. De stad bloeit en wordt met de maand mooier.