Zes tips voor onze zes ziekenhuizen

De fusie van het AMC en het VUmc is bij parlement en bestuurlijke instanties met gemengde gevoelens ontvangen. Tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer kwamen voordelen naar voren over betere geavanceerde patiëntenzorg en beter onderzoek.



Nadelen kwamen aan de orde over machtsconcentratie in Amsterdam en hogere kosten na de fusie ten gevolge van meer bureaucratie. Wat niet aan bod kwam was de betekenis van de fusie voor de toekomst van alle Amsterdamse ziekenhuizen. Ik doe hieronder enkele suggesties voor een goede toekomst van al deze instellingen.



1. Maak professionele afspraken over wie wat doet



De fusie komt na die van het Lucas Andreas ziekenhuis en het OLVG. Over enkele jaren bestaan er in Amsterdam dus twee grote aanbieders van specialistische zorg (VUmc/AMC en OLVG-West en -Oost.



Daarnaast zijn er vier kleinere, maar goede spelers: het Boven-IJ, het Antoni van Leeuwenhoek, het Slotervaart en het Amstelland te Amstelveen. Voor een grote stad is dit een prima geheel. De grote ziekenhuizen houden elkaar in de gaten.



De kleine houden de grote scherp. Er bestaan steden met meer machtsconcentratie: met maar één ziekenhuis (Arnhem, Leeuwarden, Enschede) of met slechts twee grote aanbieders (Den Haag, Eindhoven).



De kunst van het leiding­geven is dat de zes Amsterdamse ziekenhuizen afspraken maken over wie wat doet. Zo is het niet nodig dat ze alle zes buiten kantoortijd voor spoedeisende bevallingen of voor mensen met een beroerte open staan. Dat bespaart kosten en verhoogt de kwaliteit van zorg.



2. Richt een digitaal netwerk in



Het toeval wil dat de genoemde twee grote Amsterdamse aanbieders overgaan op dezelfde software voor hun patiëntendossiers en andere registraties. Die software is afkomstig uit de USA, is heel duur en heeft de naam EPIC. Die maakt ook gezamenlijke dossiervoering van huisarts en specialist mogelijk.