Nee! Ik mag niet opkijken. Ik zie niet de snor die plotsklaps teleurgesteld omlaag wijst. Ik ben een rots. Ik ben een eiland

Ik heb net, omdat hij op de standplaats vinnig door een collega werd afgeblaft, eindeloos het levensverhaal van een taxichauffeur aangehoord die een hypnosecursus volgt ("Ik krijg alles in trans, zelfs tante Ans").



Deze praatjes leggen een vriendelijk web over de stad, maar ik ben kapot. Ik wil rust in de hut. Geen beleefd gebabbel. Ik kap ermee.



Even later sta ik bij de apotheek. Ik bestudeer achttien verschillende multivitamines, de wachtende meute om me heen negerend. Het is zalig stil.



Dan stampt een enorme kerel, type circusdirecteur, binnen. Met een buik die op knappen staat, de hoeveelheid gouden kettingen die Winston Bogarde droeg toen ie nog Lex Goudsmit werd genoemd, een snor die zijn mondhoeken fier omhoog lijkt te trekken.



"Zo!" buldert hij. Niemand kijkt op. Blijf in de vitrinekast staren, grom ik tegen mezelf.



"Wat een daggie, mensen!" Stilte. "Oeh. Een weegschaal. Zal ik? " Ik kijk niet.



"Aiaiaiaia, over de honderd. Jahaaaa, deze jongen heeft lekker gegeten." Vitamine D. Vitamine C. Vitamine K. Ik ben standvastig en ongenaakbaar.



"Hé, een schaaltje kersenbonbons. Lekker." Ik haat kersenbonbons. "Jij? Nee? Jij daar met je telefoon? Aaaaah toe? Hé mop. Maken we het hier gezel..."



"Rot op met die troep," ontploft de student naast me.



Nee! Ik mag niet opkijken. Ik zie niet de snor die plotsklaps teleurgesteld omlaag wijst. Ik ben een rots. Ik ben een eiland.



Een minuut later breekt de chocola. Vloeistof vult mijn gehemelte tot alles verstroopt en verkleefd is. Zelfhaat smaakte zelden zoeter.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



r.schlikker@parool.nl