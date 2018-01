Ze ziet een veld vol mensen met tikkies

Jij bent toch ook meer dan een autist?

Na de ceremonie staart Ellis, colaatje in haar handen, naar een onzichtbare diepte in de menigte. "Als ik te veel prikkels krijg, sluit ik me gewoon af." Handig, besluiten ze samen. Ze praten over alles wat gewoon is en toch bijzonder. Ajax, tv-series, relaties. Ellis had nog nooit verkering.



"Verliefd worden is spannend," zegt ze zacht. "Houden van. Soms denk ik: moet ik geen huisje-boompje-beestje? Maar waarom? Omdat anderen dat vinden? Ik luister niet naar de buitenwereld. Ook niet als die mij gek vindt. Dan denk ik: ach ja, Ellis, zo ben jij."



Ze kletst door. "Het gaat niet om grootse dingen. Lekker werken, contact met mijn vriendinnen, mijn ouders. Dat is al moeilijk genoeg." Het leven is druk, verliefdheid is spannend, het gaat niet om het grootse. De waaivrouw glimlacht. "Veel mensen voelen hetzelfde als jij."