Ze vroeg opeens: 'Pap, waar heb jij je vrouwbeeld vandaan?'

Mijn dochter las iets en vroeg opeens: "Pap, waar heb jij je vrouwbeeld vandaan?"



"Vrouwbeeld? Mijn beeld over vrouwen? Daar kan ik veel over vertellen, maar ik moet allereerst denken aan Bob Dylan met zijn lied It Ain't Me, Babe."



Ik zong: "You say you're lookin' for someone/ Who's never weak but always strong/ To protect you and defend you/ Whether you are right or wrong/ Someone to open each and every door/ But it ain't me babe/ No, no, no, it ain't me ­babe/ It ain't me you're lookin' for, babe''.



Ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn pubertijd voortdurend meisjes tegenkwam die dus wél wilden dat ik sterk was, en niet zwak, dat ik ze zou ­beschermen en verdedigen en dat ik de deur voor ze zou open houden.