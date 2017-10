Ze proberen al minuten afscheid van elkaar te nemen

De jongen fluistert zijn ongeduldige hart haar oren in

"Ik kan niet weg."

"Ik ook niet," zegt ze.



"Ik ben bang dat dit veel verder dan verliefdheid gaat. Ik ben verslaafd aan je. Ik wil je opsnuiven en je uitniezen. En dan weken in mijn zakdoek kijken," zegt hij.



"Ik wil dat die atoomoorlog er komt. Echt waar. Jouw gezicht laat mij naar een atoomoorlog verlangen, want ik wil schuilen in, schuilen in de kuiltjes in je wangen," zegt ze.



Ze proberen al meer dan dertig minuten afscheid van elkaar te nemen.



"Weet je dat dit trouwens een zeer goede plek is om erachter te komen dat je waanzinnig verliefd bent?"



"Niemand was namelijk zo waanzinnig als Caspar van Baerle. Van Baerle dacht lange tijd dat hij van glas was. En daarna dacht de dichter dat hij van stro was. Ze vonden hem uiteindelijk in een waterput bij zijn huis. Naar alle waarschijnlijkheid omdat de man van stro dacht dat hij vlam had gevat," zegt hij.



"Ik hoop dat hij ons hier kan zien staan. In zijn straat. Smeulend van top tot teen. Twee vervloekte stropoppen."



Het meisje duwt haar handen diep in de achterzakken van zijn spijkerbroek. Ze sluit haar ogen.



"Wat voel je?" vraagt de jongen aarzelend.



"Ik voel een roofdier afhankelijk worden."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug. Reageren? james@parool.nl