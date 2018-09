Ze krijgt een blik die bol staat van genadeloos pubermedelijden

Hij heeft vast zo'n portemonnee met klittenband

"Is dat niet iets voor je, ma?"

"Die ober? Is die niet een beetje te jong? Hij is echt jong. Kijk dan! Hij heeft vast zo'n portemonnee met klittenband."



"Een sleepboot is een sleepboot," lacht de dochter.



"Ik maak me zorgen om je."

"En ik om jou."



"Ja, maar voor mij is het een taak. Ik ben je moeder. Zoals net, toen je het restaurant binnen kwam lopen met die oordopjes, je muziek stond echt hard."



"Ik gun je je bezorgdheid. Bezorgdheid is afleiding. Het is een doek over een spiegel heen leggen."



"Ik wil niet dat je je gehoor verliest."



"Dat wil ik ook niet, maar er bestaan gewoon een paar nummers die zo ongelofelijk mooi zijn, dat je ze alleen maar heel hard kunt luisteren. Dat je het in je botten wilt voelen. En natuurlijk weet je dat het slecht is, dat het verkeerd af kan lopen, maar gelukkig leven we in een wereld waarin de schoonheid het soms nog van de gevolgen kan winnen."



"En nu wil ik niets meer horen."



"Waar heb je het over, mam?"



"Jouw vader was zo'n nummer."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl