Ze keek alsof ik haar een medaille opspeldde

De middelste en ik liggen in bed. Haar hoofd is hoger dan het mijne. Ik tel vier kussens onder haar hoofd. Ik had gezegd dat ik niet zo hoog hoefde. Toen kreeg ik er maar eentje. Nu zie ik haar gezicht niet. Alleen haar haren, de krullen. En haar oor.



Ik draai me op mijn rug. Eigenlijk is daar geen plaats voor in haar smalle bed. Er kan er maar een tegelijk zo liggen. De middelste lag al zo. De ander moet op haar zij. Ik weet even niet waar ik mijn linkerarm moet laten. Dan leg ik hem maar op mezelf.