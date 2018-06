Zal Koning nog in een land wonen dat Nederland heet?

Zal Koning de man of vrouw van zijn keuze mogen trouwen?

Zal Koning kunnen studeren wat hij wil?



Zal Koning de vrijheid hebben om niet vijf keer per dag te bidden?



Zal Koning een bril moeten hebben net als zijn groot­vader?



Zal Koning de vrouw of man van zijn keuze mogen trouwen?



Zal Konings kleinkind, als die een opname van zijn overgrootvader hoort en ziet, diens taal nog kunnen verstaan?



Zal Konings kind de boeken van Konings grootvader nog kunnen lezen?



Zal Koning zijn toekomst in Amsterdam zien?



Zal Koning weten wat een joetje was of een geeltje?



Zal Konings zoon door de ­Indische Buurt durven lopen?



Zal Koning in het leger willen om zijn land te beschermen?



Zal Koning in een woordenboek moeten opzoeken wat kanker en depressie ook al weer zijn?



Zal Koning nog brood met kaas mogen eten?



Zal Koning straks weten wat de publieke omroep is?



Zal Koning precies weten wanneer de Tweede Wereldoorlog was?



Zal Koning nog iets weten van de Birma Spoorlijn?



Zal Koning net zo van Gerard Reve houden als ik - die wordt al nauwelijks meer gelezen.



Zal Koning nog echt leeuwen zien en tijgers?



Zal Koning bij het horen van The Beatles ook zin krijgen om muziek te maken?



Zal Koning net als zijn grootvader een paar jaar als Bob ­Dylan willen leven, weet hij wie dat is?



Zal Koning als hij foto's van zijn grootvader ziet, weten wie er allemaal nog meer opstaan?



"Aan niks..."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



