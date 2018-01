Zal Boef door een boycot anders gaan denken?

Rappers gaan pas anders denken als ze een tekort aan 'doekoe' hebben

Nu vinden ze Boef een bezwaar omdat hij door alle publiciteit niet goed meer ligt, maar dat heeft niets te maken met Boefies ultrastupide opmerkingen. Mocht Boef anders gaan denken, dan zal dat zijn omdat hij een tekort krijgt aan 'doekoe' - in zijn taal heet dat zo, geloof ik - en zo'n door commercie afgedwongen aangepast idealisme is natuurlijk fijn, maar is niet de verandering die je wilt. Je wilt discussie, je wilt argumenten, je wilt hem en zijn groep overtuigen. Je wilt inzicht!



Door een boycot worden de volgende vragen niet beantwoord: Waarom denkt zo'n koorknaap zo? Waar komt dat vandaan? Waarom is die taal en wat hij zegt zo populair? Waarom staan duizenden - ik herhaal duizenden - jongeren achter Boef?



Waarom vinden paps en mams Boef deze woordjes goed en mooi en gaven ze Boef niet een 'soejang' zoals mijnheer Holman kreeg van de oude Holman als hij 'godverdomme!' zei. Ik bedoel: een boycot geeft op deze vragen geen antwoord.



Boef is straks misschien weg, 'Womankiller' of 'Jew-hater' of 'Kopkiller Achmed' neemt zijn taak over en zal, zeker als er publiek voor is, door al die presentatoren worden gedraaid en op al die festivals worden uitgenodigd.



Op een of andere manier zijn we verliefd op hypocrisie.



