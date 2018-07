Wouter, je laat met deze keiharde 'cut' een diepe wond achter

Het was oktober, 2004. Ik was net begonnen aan mijn eerste jaar op de Filmacademie. We waren allemaal jong - ik 21, jij pas 19. Net zoals we allemaal onbevangen, naïef en ambitieus waren.



Elke maandag hadden we filmgeschiedenis in de bioscoopzaal. Zo ook die maandag dat jij vlak voor de les begon naast me kwam zitten; er stond een of andere saaie zwart-witfilm uit het jaar kruik op het programma. Ik had je nog nooit gesproken.



Je viel op met je korte haar, de zijkanten opgeschoren met krullerige patronen erin. Met heldergroene ogen keek je me aan.