Worstelen met de gentrificatie in de Spaarndammerbuurt

Moord- en brandbuurt van weleer trekt nu toeristen en welgestelden

Tussen de vele sociale huurwoningen worden steeds meer blokken opgekocht en verbouwd tot luxe appartementen voor tweeverdieners. Koopwoningen voor starters en - in de nog in aanbouw zijnde wijk - vooral voor veelverdieners, drukken zo hun stempel op de oude buurt.



De huizenprijzen zijn torenhoog en ook de overige voorzieningen zoals winkels richten zich steeds meer op de welgestelden. Wat doet dat met een wijk? Hoe ziet de buurt er nu uit en wat is het probleem met gentrificatie eigenlijk? Leidt het tot slechter onderling contact en is dat een probleem? Of is er iets anders aan de hand?



Onooglijk winkeltje

De lange, licht afbuigende Spaarndammer­straat is het hart van de buurt. Hier zie je naast de oude plaatselijke winkeltjes nu vooral veel hippe horecatenten. Maar er is ook nog een oud onooglijk winkeltje waar een bordje in de deur hangt: 'We zijn open.'



Soms zie ik daar de eigenaresse staan, een struise Amsterdamse met opgestoken haar en zwaar opgemaakte ogen. Als ik de winkel binnenkom, struikel ik bijna over de vele artikelen en ruik ik het stof van jaren. Maar ze heeft alles: wekkers, lampen, kerstversieringen, fietstassen, stoffers.



In deze buurt wonen jonge mensen, stelletjes die allebei werken en net hun eerste eigen huis hebben gekocht. Ik zie ze overdag bijna nooit, behalve als ze met hun pasgeboren kindje in een buidelzak lopen, de baby gekleed in een leuk pakje van het winkeltje miniChiChi Club. De minder fortuinlijke ouders kleden hun kinderen naar de laatste mode van de plaatselijke Zeeman. Soms zie ik de tweeverdieners zitten met hun laptop in een van de koffiebars, 's avonds bevolken ze de vele eetcafés.



Er wonen nieuwe Nederlanders van verschillende generaties met en zonder kinderen. Zij begeven zich voornamelijk binnen hun eigen kringen. Dan wonen er ook de oorspronkelijke bewoners, de meesten oud en grijs, schuifelend achter hun rollator door de straat.