Worden Engelse voetbalfans grotere sterren dan de spelers?

Maar meer nog dan van het voetbal, geniet ik van de Fan TV-filmpjes die een halfuur of een uur na het eindsignaal op YouTube verschijnen.



Mannen en vrouwen met mutsen op en hopeloos weggezongen stemmen, die voor het stadion hun mening over de wedstrijd ­geven.



Het zijn de gewone mensen. De mensen die vissticks in de vriezer hebben liggen. De mensen wier analyses je nooit hoort, omdat de televisiezenders meer waarde hechten aan de meningen van trainers die zes keer per jaar ontslagen worden.



Op YouTube hoor je de stem van de fans en het is werkelijk waar prachtig. Op de Fan TV-filmpjes van Manchester United komt soms een oude vrouw voorbij. Als haar club verloren heeft, klinkt ze als die onderste twee beschuitjes in elke rol beschuit. Gebroken. Alle hoop verkruimeld.



De club is haar alles. Als ze moet kiezen tussen haar kleinkinderen en haar club, zal ze zeker twee minuten twijfelen voordat ze met tegenzin 'kleinkinderen' zegt.



Het beste Fan TV-kanaal is echter van Arsenal. De Londense club is in nood en de supporters zijn ten einde raad. "Onze club is een ongelukkig huwelijk. Iedereen weet dat een scheiding de enige oplossing is, maar er gebeurt niets. Het bestuur is de vader, de trainer is de moeder en wij zijn de kinderen. Wij zijn de dupe."



Vorige week, na de onverwachte bekernederlaag ­tegen Nottingham Forest, stond er een blinde Arsenal-fan voor de camera. "Het beste aan de wedstrijd is dat ik er niks van heb kunnen zien. Geweldig, toch?" En zo zijn de fans langzamerhand grotere sterren dan de spelers aan het worden.



De spelers zien een club enkel als springplank, ze kussen het logo van de club, maar terwijl ze het logo kussen, denken ze aan het logo van een andere club. Ze wachten tot ze de sprong kunnen ­maken.



Dat is wat voetbal is. De ambitie wint het altijd van de loyaliteit. Altijd en overal, behalve op de tribunes. Alleen op de tribunes zit het hart een verrukkelijke levenslange straf uit.



