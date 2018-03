Wilt u meer of minder Nida? Wilt u meer of minder Bij1?

Nida - politiek antisemitisch eczeem waar ze in Rotterdam last van hebben - is door GroenLinks, PvdA en de SP een tijdje terug nederig gevraagd in Rotterdam mee te doen aan een samenwerkingsverband.



Bij Buitenhof zei Jesse Klaver - de GroenLinksrobot in een eikeltjes­pyjama met stropdas - zo ongeveer dat Nida eigenlijk bestaat uit een stelletje topgozers die nota bene een papiertje zonder erg veel morren hadden ondertekend waarop stond dat je homo's ook gewoon beleefd met twee woorden kunt aanspreken.



Jesse trompetterde het met zo veel trots dat het 'manifest' leek op een overeenkomst waarin Nida beloofde elke ­homo, waar dan ook in het Midden-Oosten, te zullen beschermen.



Behalve dan in Israël. Want voor Nida is Israël de grootste vijand ter wereld. Israël is totaal te vergelijken met IS, zegt Nida.



Tja. En dat net op het moment waarop we in onze eigen krant kunnen lezen: "De grenzen van waar legitieme kritiek op Israël overgaat in antisemitisme worden opgezocht en steeds vaker overschreden," aldus Cidi-directeur Hanna Luden.