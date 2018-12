Wij zijn alles geworden wat me in 2005 nog afschrikwekkend leek

Montreal, 2005. Midden in een keurige woonkamer hoor ik geblaat van schapen. Sinds mijn man François naar Nederland emigreerde, ziet hij ze één hooguit twee keer per jaar: de vrienden van weleer. Het gros kent elkaar van de middelbare school, ze kregen rare bij­namen als Chum en Chico en noemen elkaar nog steeds zo.



Overigens is dat praktisch want vrijwel iedere Canadese jongen heet, heel verwarrend, François of Nicolas.



"Wist je dat François gaat scheiden?" "Was ie getrouwd dan?" "Al tien jaar, dat weet je toch?" "Ik dacht dat ie een vrijgezel was en op mannen viel.