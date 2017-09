Wij mannen kunnen verdomde fabelachtig zijn

Zijn wij de giftige grond die ervoor zorgt dat de bloemen zichzelf soms lijken te haten?

De pet draait zijn klep naar achteren zodat zijn ­gesprekspartner een beter zicht op zijn ogen heeft.



"De huidige staat van de wereld zorgt er helaas voor dat houden van nog nooit zo moeilijk is geweest. We zijn allemaal zo beïnvloedbaar."



"En ik heb het niet eens over het houden van iemand anders, nee, ik heb het over het houden van onszelf. Vooral voor vrouwen lijkt dit een steeds onmogelijker wordende opgave."



"Mijn vriendin is 33 jaar oud en ze spuit vier keer per jaar een neurotoxisch gif in haar gezicht. En al haar vriendinnen doen het. Ze maken er ook echt een uitstapje van. De normalisatie van vroegtijdige ouderdomsvrees is fucking angstaanjagend. Ze spuit gif in haar gezicht. Haar wonderschone hoofd is langzaam in die appel van Sneeuwwitje aan het veranderen."



De pet rolt een jointje op de bar, als hij uitgerold is, legt hij zijn hoofd op de schouder van zijn vriend.



"Zeggen dat ze mooi is, en het echt menen, werkt niet meer. De vrouw doet wat ze wil en aan de ene kant is dat natuurlijk prachtig. Dat kunnen we alleen maar steunen. Maar als gif het zo makkelijk van de liefde wint, zullen wij tweetjes naar alle waarschijnlijkheid eenzaam sterven."



"Of zijn wij het gif? Is de man het gif? Zijn wij de giftige grond die ervoor zorgt dat de bloemen zichzelf soms lijken te haten?" vraagt de baard.



Ik verlaat het café en loop de Herengracht op. Uit mijn achterzak haal ik een euromunt, ik gooi de munt in het water en kijk naar de rimpels. Het grachtenwater durft nog rimpelig te zijn.



"Je bent betoverend," zeg ik tegen het water.



"Vind je me er niet oud uitzien dan?" vraagt ze.



"Helemaal niet zelfs, of zoals een begenadigd Nederlands dichter ooit zei: De nacht is nog jong, net als wij voor altijd."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug. Reageren? james@parool.nl