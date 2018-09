Wie was verantwoordelijk geweest als er doden waren gevallen?

Selffulfilling prophecy

Toen Geert Wilders zijn plan nog niet had opgegeven, dacht ik in mijn naïveteit dat hij de tekeningen van zijn Mohammed-­cartoonwedstrijd zou ophangen in de Vrijdenkersruimte van de Tweede Kamer. Maar die Vrijdenkersruimte ­bestaat allang niet meer. In 2011, in het kader van een verbouwing, is die stilletjes opgeheven.



De Vrijdenkersruimte was een gezamenlijk initiatief van de VVD en de PVV, die toen nog door één deur konden. De ouders van Theo van Gogh waren als eregasten uitgenodigd.



Met een krachtige toespraak verrichtte Mark Rutte op 4 juli 2008 de opening. Hij zei: "Ik had nooit had gedacht in Nederland nog eens de barricaden op te moeten voor het vrije woord." Rutte was toen nog geen premier. Dat was hij wel in 2011, toen de Vrijdenkersruimte sneuvelde.



In de Vrijdenkersruimte hing een uitvergrote ­foto van Theo's van Goghs bundel Allah weet het beter, met dit rijmpje: 'Allah is groot, Allah is machtig, hij heeft een lul van één meter tachtig'. Rutte is er nog langsgelopen. Moest kunnen.



Ook de VVD wilde de Wet inzake de smalende godslastering afschaffen. Maar toen Ruttes kabinet later de Staatkundig Gereformeerde Partij nodig had om overeind te blijven, werd het voorstel tot afschaffing snel ingeslikt. Pas in 2014, toen de SGP was uitgerangeerd, is de wet geschrapt.