Klaas Dijkhoff was niet aanwezig bij het Klimaat­debat. Na de klimaatontkenner hebben we nu dus ook de klimaatdebatontkenner. Dijkhoff was eerder lekker leeggelopen in De Telegraaf, dus waarom nog in de Kamer op­duiken?



Lijkt dom, maar tragisch genoeg werkt het ook nog: wie kijkt er naar Kamerdebatten? Dijkhoff heeft inmiddels laten weten dat hij alsnog bij het debat wil aanschuiven, maar dan wil hij wel dat we nog eens 500 oorlogsvluchtelingen minder opvangen.



Dan zitten we precies op nul en dat ziet de VVD graag. Niet klimaat­neutraal, maar asielneutraal. Je moet wat als je de hete adem van chablis (Thierry) en mentholsigaretten (Geert) in je nek voelt hijgen.