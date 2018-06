Wie betaalt voor de bereikbare stad?

Hoe goed wethouder Sharon Dijksma de weg ook weet in Den Haag, daar valt niets meer te ­halen

Optimistisch gezien kan Amsterdam nu hard gaan tekenen en rekenen, om in 2021 als een nieuw kabinet met een gullere staatssecretaris aantreedt, een concrete verlanglijst op tafel te leggen.



Een pessimist wordt erg verdrietig van de woorden van Van Veldhoven. Want in de door de Noord/Zuidlijn getraumatiseerde politiek van Amsterdam zal de planvorming van nieuwe projecten nooit erg concreet worden als er geen zekerheden zijn over het kostenplaatje. Bovendien moet dan ook de naar provinciaal rechts doorgeslagen balans in Den Haag herstellen, voordat gedroomd kan worden over nieuwe metrolijnen.



Er is nog een geitenpaadje uit dit dilemma. Want het staat Amsterdam volgens de staatssecretaris vrij om 'mogelijkheden van alternatieve bekostiging' aan te wenden. Naar verluidt wil Schiphol zo graag de Noord/Zuidlijn doortrekken naar de luchthaven dat een publiek/private samenwerking om dit te financieren tot de mogelijkheden behoort.



Met geld van marktpartijen dus, zoals ooit ook de Wijkertunnel is aangelegd. Lachen gieren brullen natuurlijk dat uitgerekend de eerste Amsterdamse coalitie waar GroenLinks de grootste is, de hand moet ophouden bij het internationale grootkapitaal. Dat wordt even slikken voor de voormalige communisten.



En dan is er nog de eigen portemonnee. Want het vereveningsfonds, waarin de winsten uit grondexploitatie terechtkomen, is volgens het meest recente overzicht voller dan ooit. De komende jaren is er 1,4 miljard beschikbaar en hoe meer grond Amsterdam ontwikkelt, hoe hoger dat bedrag wordt. De Javabrug moet er nog vanaf, maar er blijft genoeg over om serieuze bouwprojecten te financieren.



De staatssecretaris heeft haar kaarten op tafel gelegd. Van Veldhoven dwingt de Amsterdamse coalitiepartijen tot het geven van een antwoord op een interessante vraag: hoe graag willen zij écht investeren in een bereikbare stad?



In het stadhuis wordt al druk gewerkt aan de begroting voor 2019. Mooi op tijd om de daad bij het woord te voegen.



