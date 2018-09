Wenen als voorbeeld

Ook een fijne Weense gewoonte: wachten voor het rode stoplicht.

Gewoon even wachten; wat een rust geeft dat. Net als het ontbreken van toeterende scooters, want die zijn er nauwelijks, terwijl er toch behoorlijk steile wegen zijn. Als voetganger kun je gewoon op de trottoirs lopen zonder om rijen fietsen heen te slalommen, want er is een goed systeem van huurfietsen.



Fietsen met een mobieltje in je hand is daar gewoon verboden (boete 55 euro). Ook dan word je raar aangekeken als je dat toch doet.



Kortom, ik heb genoten van deze prachtige, schone stad met veel kunst, cultuur, restaurants en terrasjes.



Vrijheid, blijheid is een prachtig gegeven, maar helaas in Amsterdam te ver doorgeslagen. In een veel grotere stad als Wenen houden mensen nog gewoon rekening met elkaar en ze maken er geen vieze bende van.



Daar kunnen we in Amsterdam nog wat van leren.



Elaine Romein, Amsterdam