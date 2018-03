Pleiten is duur, maar een bekende tv-advocaat die pleit, is nog duurder

Het gevolg is dat advocaten uitzonderlijk veel roem opslorpen en dus steeds meer penningen voor hun diensten vragen.



Uit eigen ervaring zag ik eens hoe het werkt. Ik had een advocaat nodig, en opeens bood zich er één vanzelf aan. Er zat wel een prijsje aan. Toen 300 euro per uur! Garanties? Geen!



Wat mij hieraan niet beviel was het volgende: om aan te tonen dat ik rechtvaardig had gehandeld - dus binnen de wet was gebleven - had ik iemand nodig die me bij het handje nam - en die vroeg daar 300 euro (nu dus meer) per uur voor. Pleiten is duur, maar een bekende tv-advocaat die pleit, is nog duurder.



Ik denk soms wel eens dat een rechter zo'n bekende televisieadvocaat minder serieus neemt. Ook uit ergernis. Het salaris van een rechter is namelijk iets minder dan 8000 euro per maand. Daar hoeft zo'n strafrechtadvocaat slechts drie, vier dagen voor te werken (en sommigen, die 500 per uur vragen, nog minder).



De beste rechtenstudenten worden dus advocaat (en willen dolgraag televisieadvocaat worden). Rechters zie je vrijwel nooit op tv. Kennen dus geen roem. Weet u wie de rechter van Holleeder is? Kunt u drie rechters opnoemen? En drie advocaten?



Nu wilde onlangs iemand een website, Legal Dutch, oprichten waar je advocaten met elkaar kon vergelijken.



Die pleiten er nu voor die website tegen te houden.



Ja, ja.



